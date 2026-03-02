Trailer do CadÚnico atende nas regiões do São Domingos e Nova Veneza nesta semana

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, Assistência e Desenvolvimento Social, leva nesta semana o atendimento do trailer do Cadastro Único (CadÚnico) às regiões do São Domingos e Nova Veneza, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços sociais e facilitar a atualização e o cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade. Os atendimentos acontecem das 8h à 12h e das 13h às 15h.

Nesta segunda-feira (2), os atendimentos acontecem na Rua Honório Fabri, 269, na Vila Valle (em frente ao IBQ). Já na terça-feira (3), o trailer estará na Rua Alameda das Bauhienas, 422, no Parque Manoel de Vasconcelos. Na quarta-feira (4), quinta-feira (5) e sexta-feira (6), os atendimentos serão na Praça Emílio Garbeline, localizada na Avenida Brasil, 455, em Nova Veneza.

Ferramenta

O CadÚnico é a principal ferramenta do Governo Federal para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, sendo requisito para acesso a diversos programas e benefícios sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

Durante o atendimento itinerante, os munícipes poderão realizar novos cadastros, atualizações de dados e receber orientações gerais sobre os benefícios vinculados ao sistema. A iniciativa busca aproximar os serviços públicos das comunidades, garantindo mais comodidade, agilidade e inclusão social.

A Prefeitura de Sumaré orienta que os interessados compareçam com documentos pessoais de todos os membros da família, como RG, CPF, comprovante de residência e, quando houver, comprovantes de renda, para assegurar a efetivação do atendimento.

