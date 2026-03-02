Depois de mais de 45 dias do sumiço de Panda em Americana, sua tutora Michelle Salveti decidiu espalhar cartazes pela cidade e pagar recompensa de R$ 3 mil.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A cadela da raça Border Collie foi levada no Bairro São Roque – Americana. A panda desapareceu dia 12/01 na parte da noite, no bairro São Roque. Devido a uma desatenção com o portão de casa. Desde então, não temos notícias concretas dela.. resumindo, foi isso. Já divulgamos, Facebook, carro som, rádio.
Cartaz com foto de Panda
“Hoje até alguém da polícia me ligou sabendo do caso para passar para o pessoal ficar de olho”, relatou a tutora Michelle.
“Agora estamos colocando faixas na cidade em pontos de movimento, av, da Amizade, av São Paulo, perto do Hospital Municipal, entre outros. Não queremos conflito com ninguém.”
Contato da tutora (19)99103-1468
Leia Mais notícias da cidade e região