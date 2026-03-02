Dia da Mulher: Projeto Samb’Ajuda de Santa Bárbara realiza roda de samba solidária
O projeto Samb’Ajuda realiza mais uma roda de samba solidária em Santa Bárbara d’Oeste no dia 8 de março, a partir das 12 horas, em uma edição especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento contará com a participação da cantora convidada Rosângela Amaral. A programação já tem novas datas confirmadas: 19 de abril, 17 de maio e 14 de junho.
A iniciativa une música, cultura e solidariedade, promovendo encontros mensais que já se tornaram tradição na cidade. A entrada é solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que será destinado à instituição social Meimei.
Programados para o segundo domingo de cada mês, os encontros culturais acontecem em frente ao Museu da Imigração e ao Centro de Memórias, na área central, e contam com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.
Serviço:
Samb’Ajuda | Santa Bárbara d’Oeste
Dia 8 de março de 2026 (domingo)
Horário: a partir das 12h
Local: Em frente ao Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite
Classificação: Livre
Mais informações nas redes sociais do Samb’Ajuda @sambajuda
