80 metros de arte, história, conexão e apoio local

Muita arte- Cândido Mariano da Silva Rondon. Marechal do exército, engenheiro militar e sertanista. O homem que desbravou o “Brasil profundo” sob o lema “morrer se preciso for, matar nunca”, agora tem seu olhar fixo em quem caminha pelas ruas da cidade que leva seu nome. Mas os olhos que antes buscavam o horizonte para esticar fios de telégrafo hoje vigiam o asfalto em tons de verde, terra e sol.

Foi em Marechal Cândido Rondon, no oeste paranaense, que a cultura e a história, de mãos dadas, saltaram de documentos e livros para ocupar um paredão de mais de 80 metros. A ação, batizada de “O muro de Marechal”, é assinada pelo artista paulista Deco Farkas e viabilizada pela cooperativa Sicredi Aliança PR/SP. O projeto é a estampa da identidade do município, uma crônica visual sobre o que significa pertencer a esse chão.

Uma galeria em movimento

A extensão do concreto é uma narrativa, e quem percorre o muro viaja pela iconografia rondonense: uma capivara, um mate, roupas típicas germânicas, um campo, um trator, um Marechal que impactou a história do Brasil. Elementos que são vivos, que se movem e que refletem uma identidade local e regional. “Lá tem tanta informação que a pessoa vai passar 20 vezes e só reparar em um detalhe novo na vigésima quinta vez. Isso é o bacana da arte urbana: ela se revela aos poucos no cotidiano”, explica Farkas.

Deco Farkas pintou o Marechal Cândido Rondon, em Marechal Cândido Rondon. A curadoria do que deveria ocupar esses 80 metros de concreto não foi aleatória. Para o grafiteiro, a escolha de cada ícone passou por um filtro: “são elementos que fazem com que as pessoas sintam a cidade como é para elas”. Essa realidade representada em cores abraça a culinária, a música, a cultura e o sustento de um pequeno município repleto de história.

Fernando Fenner, presidente da Sicredi Aliança PR/SP, explica que a obra é um símbolo da conexão entre a cooperativa e a comunidade. “Os elementos presentes no muro — do esporte à gastronomia, do lazer à economia — são projetos que apoiamos e que fazem parte da nossa trajetória, pois a história do Sicredi e a de Marechal se conectam. Este mural é um presente em formato de arte. Agora, eternizamos essa parceria e o nosso apoio à cultura de Marechal através deste painel”, afirma Fenner.

“Ninguém conhece e aposta tanto no desenvolvimento local como o Sicredi. Transcendemos as centenas de projetos sociais, culturais, econômicos, esportivos, educacionais, de entre tantas outras frentes, sempre de cunho coletivo, que apoiamos. São inúmeras pessoas beneficiadas diariamente com o impacto social de verdade que o cooperativismo acredita e propaga. Esse muro tem muito disso”, finaliza.

Feito de tempo, técnica e trabalho minucioso, o mural carrega memória. “Usamos tinta acrílica à base d’água, e pintamos com rolinhos e pincéis”, destaca Farkas. “Nós demoramos 10 dias para fazer as pinturas, sendo que 2 dias foram somente para traçar o desenho no muro, e mais 8 dias de preenchimento das áreas com a tinta, com a pintura propriamente dita”, completa.

Para o superintendente executivo de marketing do Sistema Sicredi, João Clark, “a arte tem a capacidade de ressignificar trajetos, mudar o humor, provocar reflexões. Se esse mural trouxer um respiro para quem está indo trabalhar, um sorriso para quem volta para casa, ou até mesmo um motivo de orgulho para quem vive aqui, já teremos atingido nosso propósito. Queremos que o mural se torne parte da rotina das pessoas, que gere conexão e que contribua para que cada trajeto seja um pouco mais leve, mais bonito e mais significativo.”

Um interior nacional com arte

Essa costura entre o passado e o cotidiano ganha corpo por meio de um olhar que entende que a identidade de uma nação é forjada nas particularidades do interior. Ao viabilizar a obra, o foco recai sobre o fortalecimento dos vínculos com a terra que sustenta a cooperação. Integrando-se à paisagem, a iniciativa buscou converter o concreto em um gesto de retribuição e proximidade.

“Investir em uma ação cultural em Marechal Cândido Rondon é um reflexo direto da nossa essência cooperativa. Temos raízes profundas em cidades do interior, e é justamente nesses locais que aprendemos, diariamente, sobre cooperação, relacionamento, proximidade e pertencimento. Quando apoiamos um projeto cultural, estamos reafirmando esse compromisso: construir juntos uma sociedade mais próspera”, conta Clark.

Para quem passa pela Avenida Rio Grande do Sul, em Marechal, todos os dias, o trajeto agora é outro. É a prova de que, na correria do dia a dia, a arte ainda é o caminho mais curto entre uma pessoa e o lugar onde ela vive.

Confira mais sobre essa obra no insta @sicredialianca @decotreco