Leoncine sugere controle de tráfego em rua no Jardim Nossa Senhora de Fátima

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a adoção de medidas de controle de tráfego na Rua Pernambuco, no trecho entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e da Saúde, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Em reunião com os moradores e fiscalização no local, o parlamentar constatou que é comum os veículos trafegarem em alta velocidade. “Há uma unidade escolar na região, então essa falta de consciência dos motoristas pode levar à ocorrência de acidentes. Trata-se de uma via com declividade e que é muito movimentada em horários de pico. Os moradores pedem providências e já formalizei à prefeitura”, explica.

No documento, Leoncine destaca que não há qualquer barreira física ou sinalização efetiva para que os limites sejam respeitados. “O mais importante é que a gente consiga promover uma cultura de respeito aos limites de velocidade, então o reforço da sinalização de ponta a ponta dessa rua poderá ajudar. Mas a prefeitura também deve estudar outras medidas que inibam a imprudência no trânsito”, concluiu.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (19) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

