Santa Bárbara promove visita de gestantes à maternidade e fortalece cuidado humanizada

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta quinta-feira (26), mais uma edição da visita guiada de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde, integra o calendário permanente de atividades voltadas ao cuidado materno-infantil no Município.

A proposta é proporcionar às mães um primeiro contato com a estrutura hospitalar e com a equipe que atua no atendimento ao parto. A iniciativa busca reduzir inseguranças, fortalecer o vínculo com os profissionais e garantir uma experiência mais acolhedora e humanizada no momento do nascimento.

Somente no último ano, 144 gestantes e 112 acompanhantes participaram das visitas. Durante os encontros, gestantes e acompanhantes têm acesso a informações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com os recém-nascidos, a importância da amamentação, seus benefícios no desenvolvimento da criança, em seu sistema respiratório, desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório, direitos trabalhistas das gestantes e puérperas, como identificar a violência obstétrica, entre outros pontos.

A atividade é organizada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), com suporte das equipes da Atenção Especializada/Saúde da Mulher e da Atenção Primária à Saúde, reunindo profissionais de diferentes áreas em uma atuação multiprofissional.

As interessadas em participar devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência para realizar o cadastro. Após o encaminhamento ao NAC, a equipe responsável agenda e confirma a participação. As visitas acontecem quinzenalmente, sempre às quintas-feiras.

Em Santa Bárbara, as ações voltadas às gestantes e recém-nascidos são realizadas de forma integrada, entre diversos setores da Saúde, como a Atenção Primária à Saúde, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Núcleo de Ações Coletivas, Educação Permanente em Saúde e AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), entre outros, além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

Esse importante trabalho tem início desde os grupos de planejamento familiar e consultas de pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura realizados nas unidades, consultas e visitas à maternidade, e prossegue após o nascimento, por meio de exames, aplicação de todas as vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e sobre aleitamento materno, entre outras ações.