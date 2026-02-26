O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água em toda a cidade poderá sofrer oscilações ou ficar prejudicado durante a tarde e a noite desta quinta-feira (26).

Em virtude de uma queda abrupta de energia elétrica no ponto de captação de água bruta, todo o sistema de bombeamento para as Estações de Tratamento de Água (ETAs) ficou temporariamente paralisado, afetando diretamente a pressão e o envio de água tratada para os pontos de distribuição de todo o município.

Ressaltamos que a energia elétrica no ponto de captação já foi totalmente restaurada pelas equipes competentes e o sistema de bombeamento já se encontra em operação. Contudo, a pressurização da rede leva um certo tempo, e a previsão é que o abastecimento em todas as regiões da cidade seja completamente normalizado, de forma gradativa, ao longo da noite de hoje.

Dicas do DAE

Orientações à População Para amenizar os impactos neste período de recuperação do sistema, a autarquia pede a compreensão de todos e orienta:

Faça o uso racional da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis.

Priorize o consumo essencial, voltado para a alimentação e higiene básica.

Evite desperdícios: adie a lavagem de quintais, calçadas e veículos até que o sistema esteja 100% normalizado.

Os telefones para informações são 0800-770-3459 / 3459-5910 / WhatsApp (mensagem de texto) (19) 9.9992.6848, atendimento até às 20 horas.

Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos os munícipes.