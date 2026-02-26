O empresário Abdo Omar Najar Neto, o Omarzinho, filho do ex-prefeito de Americana Omar Najar (2015-2020), começou a cumprir nesta quarta-feira (25) pena de 2 anos e 4 meses por disparo de arma em local público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele se apresentou esta semana ao CR de Sumaré.

Em 2015, a Promotoria pediu a condenação dele por disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de uso restrito e dano, referente ao episódio de 2013, em que o acusado atirou contra um radar na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Caso seja condenado, ele pode pegar até 12 anos de prisão.

Defesa de Omarzinho

A defesa pediu revisão e tenta reduzir a pena para regime aberto.