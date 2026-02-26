Hortolândia: obra de calçada na Avenida Panaíno entra na fase final

Prefeitura finalizou concretagem de barreira no muro próximo da Passagem Inferior e prossegue com finalização de passeio e ciclovia

Chegou na fase final a obra de construção de calçada e ciclovia na avenida Panaíno, no trecho próximo ao bairro Green Park. Na última semana, a Prefeitura de Hortolândia concluiu a concretagem do muro, trabalho chamado “solo grampeado”, que consiste em uma barreira física instalada nos barrancos da PI (passagem inferior) para evitar a descida de terra para a pista. Agora, resta apenas concretar o trecho de calçada logo abaixo da linha férrea.

De acordo com a Secretaria de Obras, o trabalho em andamento complementa a implantação da PI, liberada para o tráfego de veículos em setembro passado. A intervenção recebe recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento do Tratado da Bacia do Prata e integra o Novo PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) da Prefeitura.

“Este viário liga a região do Hospital Municipal Mario Covas até a rodovia Anhanguera, levando para a região mais qualidade de vida e rapidez no trânsito. É um sonho de mais de 40 anos que se torna realidade. E em breve, vamos entregar a outra rua, subindo logo aqui pela avenida Panaíno, que vai sair lá na Vila Inema e no Jardim Santa Emília”, comentou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, na ocasião da liberação da via.

A nova rua é a via de ligação da avenida Panaíno com o Jd. Santa Emília, por meio do prolongamento da rua Rua Sérgio Sidnei de Souza, localizada na Vila Inema. A obra trará benefícios diretos para os bairros Chácaras Reymar, Vila América, Jd. Sumarezinho, Jd. do Braz e Jd. Santa Emília. De acordo com a Secretaria de Obras, nesta semana, a Prefeitura acompanha a colocação de aduelas para o sistema de drenagem de águas pluviais no trecho onde a nova rua será aberta.

Este novo viário dará acesso, ainda, à área onde está em implantação o novo Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília, às margens do Córrego Jacuba. O entorno do córrego, entre as Rua Luísa Febrônio Marini, Flaviano Lopes Serra e Geralda Maria de Jesus, será revitalizado e receberá equipamentos públicos de lazer, como pista de caminhada, ciclovia, parquinho e academia ao ar livre.

