O Departamento de Água e Esgoto (DAE Americana) recebeu, nesta quinta-feira (26), o Prêmio de Reconhecimento Acertar 2025, concedido pela Agência Reguladora ARES-PCJ durante evento realizado na sede da entidade, que marcou o encerramento do ciclo 2025 da metodologia e o lançamento do ciclo 2026. Esta é a primeira vez que o DAE é contemplado com uma premiação relacionada ao Programa Acertar. Ao todo, quatro municípios foram reconhecidos nesta categoria entre os 35 participantes da metodologia na área de abrangência da agência reguladora. O prêmio valoriza o comprometimento das equipes com a sistemática do Acertar, especialmente quanto à qualidade das informações, credibilidade dos dados e aprimoramento contínuo dos indicadores do setor de saneamento. O prefeito Chico Sardelli destacou a importância do reconhecimento.

Chico elogia DAE Americana

“Essa premiação demonstra o comprometimento técnico das equipes do DAE e reforça que estamos no caminho certo, trabalhando com responsabilidade, planejamento e transparência para fortalecer o saneamento em Americana. É um reconhecimento que valoriza o esforço coletivo e a busca constante por melhoria nos serviços prestados à população”, afirmou.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, que participou do evento ao lado da diretora da Unidade Comercial da autarquia, Lúcia Camilo de Godoy, e do chefe do Atendimento Presencial do DAE, Douglas Aparecido Sardinha, ressaltou que o reconhecimento é resultado do empenho das equipes na qualificação das informações e no cumprimento rigoroso da metodologia. “O Acertar exige organização, controle e comprometimento com a qualidade dos dados. Receber esse prêmio mostra que nossas equipes estão alinhadas com as boas práticas de gestão e com a responsabilidade de prestar informações cada vez mais confiáveis. Isso fortalece a credibilidade do DAE e contribui para decisões mais eficientes no setor”, destacou.