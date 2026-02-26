O Departamento de Água e Esgoto (DAE Americana) recebeu, nesta quinta-feira (26), o Prêmio de Reconhecimento Acertar 2025, concedido pela Agência Reguladora ARES-PCJ durante evento realizado na sede da entidade, que marcou o encerramento do ciclo 2025 da metodologia e o lançamento do ciclo 2026.
Esta é a primeira vez que o DAE é contemplado com uma premiação relacionada ao Programa Acertar. Ao todo, quatro municípios foram reconhecidos nesta categoria entre os 35 participantes da metodologia na área de abrangência da agência reguladora. O prêmio valoriza o comprometimento das equipes com a sistemática do Acertar, especialmente quanto à qualidade das informações, credibilidade dos dados e aprimoramento contínuo dos indicadores do setor de saneamento.
O prefeito Chico Sardelli destacou a importância do reconhecimento.
Chico elogia DAE Americana
“Essa premiação demonstra o comprometimento técnico das equipes do DAE e reforça que estamos no caminho certo, trabalhando com responsabilidade, planejamento e transparência para fortalecer o saneamento em Americana. É um reconhecimento que valoriza o esforço coletivo e a busca constante por melhoria nos serviços prestados à população”, afirmou.
O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, que participou do evento ao lado da diretora da Unidade Comercial da autarquia, Lúcia Camilo de Godoy, e do chefe do Atendimento Presencial do DAE, Douglas Aparecido Sardinha, ressaltou que o reconhecimento é resultado do empenho das equipes na qualificação das informações e no cumprimento rigoroso da metodologia. “O Acertar exige organização, controle e comprometimento com a qualidade dos dados. Receber esse prêmio mostra que nossas equipes estão alinhadas com as boas práticas de gestão e com a responsabilidade de prestar informações cada vez mais confiáveis. Isso fortalece a credibilidade do DAE e contribui para decisões mais eficientes no setor”, destacou.
Durante o encontro, que contou com a presença do diretor-geral da ARES-PCJ, Dalto Brochi, foi apresentado o balanço do ciclo 2025 e oficializado o início do ciclo 2026 da metodologia, que seguirá com auditorias e certificações nos municípios participantes.
Criado pelo Ministério das Cidades em 2018, o Programa Acertar estabelece uma metodologia nacional voltada à auditoria e certificação das informações prestadas pelos serviços de saneamento ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), reforçando a transparência, o controle e a confiabilidade dos dados utilizados para planejamento e formulação de políticas públicas.
“Receber o reconhecimento da ARES-PCJ pelo Programa Acertar é motivo de orgulho para o DAE Americana. Esse prêmio demonstra que nossos processos estão cada vez mais organizados, confiáveis e transparentes. Quando aprimoramos nossos procedimentos, fortalecemos a eficiência dos serviços e entregamos mais qualidade à população. Essa conquista é resultado do trabalho comprometido da nossa equipe e reforça nosso compromisso com a melhoria contínua”, destacou a diretora da Unidade Comercial.
O evento também premiou os municípios classificados na categoria Top 10, que obtiveram as maiores pontuações na auditoria realizada pela ARES-PCJ, além do Prêmio Destaque, concedido ao município de Vinhedo, que alcançou a melhor avaliação geral no ciclo 2025.
