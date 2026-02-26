Show do BTS cover é atração do Shopping ParkCity Sumaré neste sábado

Evento gratuito será realizado na Alameda ParkCity, a partir das 19h, e contará com repertório especialmente selecionado para a apresentação

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Shopping ParkCity Sumaré inicia a programação 2026 do projeto Palco ParkCity com uma atração especial voltada aos fãs de k-pop. No próximo sábado, 28/2, o empreendimento promove um show musical cover do BTS, um dos maiores fenômenos da música pop mundial. A apresentação será a partir das 19h, na Alameda ParkCity, e é gratuita.

O show promete uma performance marcante com coreografias icônicas e sucessos que consagraram o BTS no cenário internacional. Além de curtir o repertório especialmente preparado para a apresentação, o público também terá a oportunidade de interagir com os artistas e registrar o momento em fotos, tornando a experiência ainda mais marcante.

“O evento foi preparado para proporcionar aos fãs uma noite dedicada à música e à dança. Será uma verdadeira celebração da cultura pop coreana”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A iniciativa integra o Palco ParkCity, projeto cultural que tem como objetivo ampliar o acesso à arte e ao entretenimento, oferecendo espetáculos gratuitos para toda a família, incluindo shows musicais e peças teatrais voltadas ao público infantil.

“O Show Cover BTS é mais uma ação que reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré em promover atrações culturais diversificadas, acessíveis e que proporcionam lazer e cultura para todos os públicos”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Palco ParkCity -Show Cover BTS

Quando: 28 de fevereiro, sábado.

Horário: a partir das 19h.

Local: Alameda ParkCity

Evento gratuito

Leia + sobre diversão e arte