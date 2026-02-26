Procon Nova Odessa orienta sobre devolução do Pix e proteção contra golpes

Órgão destaca novas regras do Banco Central que aumentam as chances de bloqueio e ressarcimento em casos de fraude

Com o aumento de golpes via Pix, o Procon de Nova Odessa orienta sobre a atualização do Mecanismo Especial de Devolução do Pix, o MED 2.0. As novas regras, estabelecidas pelo Banco Central, responsável pela regulamentação do sistema e das instituições financeiras, têm como objetivo garantir mais segurança nas transações e ampliar as possibilidades de recuperação de valores descontados por meio de fraudes e golpes.

Entre as principais mudanças, o MED 2.0 permite o rastreamento dos valores para além da primeira conta que recebeu o dinheiro, identificando outras contas envolvidas e possibilitando o bloqueio de transferências e saques. Além disso, todas as instituições financeiras são obrigadas a aderir ao novo sistema. O mecanismo também se aplica em casos de falhas operacionais do próprio banco, mas não cobre situações em que o erro tenha sido do consumidor.

O Procon alerta que é fundamental agir com rapidez ao perceber qualquer transação indevida. Quanto mais cedo a denúncia for feita, maiores são as chances de bloqueio e possível ressarcimento. O contato pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do banco, na área do Pix, onde deve haver a opção de contestação da transação. Após a comunicação, o banco do consumidor aciona a instituição que recebeu o valor e, se a fraude for comprovada e houver saldo disponível, o ressarcimento é realizado.

“Quem sofrer um golpe deve agir rapidamente e acionar o banco assim que perceber a transação indevida para aumentar as chances de bloqueio e possível ressarcimento”, alerta a coordenadora do Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari.

Para mais informações, os interessados podem procurar o Procon de Nova Odessa, que atende no Poupatempo, das 9h às 15h30. A unidade está localizada à Rua Duque de Caxias, nº 600, Centro.

