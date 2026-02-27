A RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil com as marcas Raia e Drogasil, oferece mais de 150 vagas em novos feirões de emprego em Campinas (SP). As oportunidades são para o centro de distribuição logístico de Itupeva e não exigem experiência anterior.

Há vagas para auxiliares de reposição, conferentes, analistas, assistentes, supervisores e motoristas categoria D. A remuneração inicial varia de R$ 1.900 a R$ 5.500.

Em parceria com a Secretaria do Trabalho da Prefeitura de Campinas, o processo seletivo desta sexta-feira (27), das 9h às 16h, será no Clube Bonfim (Rua Bento da Silva Leite, 330 – Jardim Chapadão). Já na próxima quarta-feira (4 de março), o mutirão será na Raia da Avenida Barão de Itapura, 1.616, das 9h às 16h.

Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD Saúde, destaca que a empresa tem um amplo pacote de benefícios e um plano de desenvolvimento de carreira estruturado, que apoia a evolução profissional desde o início da jornada.

“Um dos indicadores desse modelo é que 100% dos gerentes promovidos ao cargo já atuavam anteriormente dentro da RD Saúde, reforçando o foco da companhia na valorização e no crescimento interno”, diz Moraes.

As mais de 150 oportunidades contam com benefícios como:

– Salário inicial de R$ 1.900 até R$ 5.500

– Planos de saúde e odontológico

– Alimentação no local

– Vale-transporte e Fretado

– Auxílio academia (Wellhub – Gympass)

– Participação nos lucros

– Incentivos à educação

– Estacionamento no local

– Mental Clean – Saúde mental

– Seguro de vida

– Auxílio Funeral

– Cesta de proteína e natalina

– Day off – Folga aniversário

– Clube de descontos e muito mais

Confira os requisitos para cada cargo disponível na farmacêutica

– Auxiliar de reposição logística (100 vagas): ensino fundamental ou médio completo, mínimo 18 anos

– Conferente de logística (16 vagas): ensino médio completo, mínimo 18 anos

– Motorista categoria D (15 vagas): CNH categoria D, ensino médio incompleto, cursando ou em andamento

– Assistente de administração logística (11 vagas): ensino médio completo, mínimo 18 anos

– Supervisor CD de operação logística (10 vagas): ensino superior completo, experiência anterior, mínimo 18 anos

– Analista de administração logística (2 vagas): mínimo 18 anos, ensino superior completo, domínio em Excel e ter experiencia na função

Sobre a RD Saúde

A RD Saúde é resultado da fusão, em 2011, da Droga Raia e da Drogasil, que combinam trajetória de mais de um século no varejo farmacêutico. Atualmente, o grupo está presente em todos os estados do país, com mais de 3.500 farmácias e 70 mil funcionários. Em 2024, ao adotar uma nova marca corporativa, a companhia reforçou a sua atuação como ecossistema de saúde voltado para prestação de serviços e cuidados com o bem-estar da população. Desta forma, continua ampliando sua capilaridade física e digital, disseminando um novo conceito de farmácia em um modelo de negócio multicanal.