O vereador de Americana Renan de Angelo (Podemos) foi a São Paulo se reunir com o assessor especial do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina (Republicanos) reivindicar verba para combate a enchente na região do clube Flamengo (ribeirão Quilombo e afluente). 💧🚧

Entreguei o ofício 📄 e o projeto da galeria de águas pluviais para retomar a solução dos alagamentos na região do Flamengo/Avenida Bandeirantes. 🌧️ Agora é trabalhar para que essa obra saia do papel e Americana seja contemplada.

+ Renan: Placa polêmica retirada para aliviar trânsito na divisa das cidades

O vereador Renan de Angelo(Podemos) participou de reunião na Secretaria de Trânsito de Santa Bárbara d’Oeste para tratar de uma demanda relacionada à sinalização viária em trecho de divisa entre o município e Americana, que tem gerado dificuldades de acesso para motoristas e moradores da região.

O encontro contou com a presença do secretário de trânsito Rômulo Gobi e integrantes da equipe técnica da pasta. A principal pauta foi a solicitação de retirada de uma placa que proíbe a conversão à esquerda na Rua São Pedro, acesso utilizado por condutores que seguem em direção ao bairro Vila da Inês.

