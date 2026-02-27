Rony Tavares cobra agilidade na limpeza e roçagem de em SBO

O vereador Rony Tavares protocolou, na Câmara Municipal, o Requerimento nº 112/2026, por meio do qual solicita informações à Administração Municipal sobre a demora na realização dos serviços de limpeza e roçagem de mato em áreas públicas de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o parlamentar, diversas reclamações têm sido registradas em seu gabinete na Casa de Leis, relatando mato alto em canteiros, praças, avenidas, parques e terrenos públicos localizados em diferentes bairros do município. A situação, segundo ele, tem gerado insatisfação entre os moradores e preocupação quanto à manutenção dos espaços públicos.

Tavares destaca que a ausência de limpeza e roçagem periódica vem ocasionando sérios transtornos à população, como a proliferação de insetos e animais peçonhentos, aumento de focos de doenças, prejuízos à mobilidade urbana, comprometimento da visibilidade no trânsito e sensação de abandono. “Manutenção e conservação das áreas públicas são obrigações do Poder Executivo Municipal e medidas essenciais para garantir qualidade de vida, segurança, bem-estar e organização. A morosidade na execução desses serviços pode indicar falhas no planejamento, na gestão contratual ou na alocação de recursos públicos”, alerta o vereador.

Cronograma

No requerimento, o parlamentar questiona qual é o cronograma atual de limpeza e roçagem das áreas públicas do município, quantas equipes estão designadas para a execução dos serviços e se há contrato vigente com empresa terceirizada responsável pela limpeza urbana , solicitando, nesse caso, informações sobre prazo de vigência e valor contratual.

Além disso, Tavares quer saber se houve redução de equipes, maquinário ou orçamento destinados ao serviço nos últimos meses, qual a previsão para regularização completa da limpeza nos bairros mais afetados, quais medidas emergenciais foram adotadas para solucionar o problema e quais razões justificam a demora na execução dos trabalhos.

O vereador reforça que seu objetivo é garantir transparência na gestão dos serviços públicos e assegurar que a população de Santa Bárbara d’Oeste tenha seus direitos respeitados, com espaços públicos limpos, seguros e adequadamente conservados.

