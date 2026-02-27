Morreu esta quinta-feira (26) Maria Bernadete Bento Caetano, servidora por décadas da secretária de Educação de Nova Odessa. Ela trabalhou nas Emebs Padre Victor Facchin e Beija Flor.

Nos últimos anos trabalhava diretamente no Paço Municipal.

Ela deixa marido, duas filhas e netas. O NM externa os pêsames a familiares, amigos e companheiros de serviço.

Prefeitura de Nova Odessa se solidariza com familiares e amigos de M.a Bernadete Bento Caetano pelo seu falecimento.

Sona Bernadete, sempre tão doce, animada, de bem com a vida.

O velório começou na noite de ontem e o enterro está previsto para às 10h desta sexta-feira (27).

