Morreu esta quinta-feira (26) Maria Bernadete Bento Caetano, servidora por décadas da secretária de Educação de Nova Odessa. Ela trabalhou nas Emebs Padre Victor Facchin e Beija Flor.
Nos últimos anos trabalhava diretamente no Paço Municipal.
Ela deixa marido, duas filhas e netas. O NM externa os pêsames a familiares, amigos e companheiros de serviço.
Nota da prefeitura- Luto Maria Bernadete
Prefeitura de Nova Odessa se solidariza com familiares e amigos de M.a Bernadete Bento Caetano pelo seu falecimento.
Sona Bernadete, sempre tão doce, animada, de bem com a vida.
O velório começou na noite de ontem e o enterro está previsto para às 10h desta sexta-feira (27).
