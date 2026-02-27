Depois de décadas de esforço e melhoria na condição da água, o Rio Piracicaba deve se tornar nos próximos anos polo de turismo para a região. Ele nasce em Americana e também corta Santa Bárbara d’Oeste, mas as duas cidades estão ‘de costas’ para o gigante da água doce.

Americana depende mais do rio porque dele retira a água que sua população bebe. SB tem bairro de chácaras na proximidade da ponte do funil, mas também não vê ainda potencial turístico no rio.

Exemplos não muito longe

Brotas com suas corredeiras, Cachoeira de Emas e a represa do Broa na região de São Carlos são exemplos de polos de turismo que podem servir de exemplo para a região.

Embora Piracicaba seja a cidade mais conectada com o rio, o turismo nas cidades da região também faria reacender o uso como balneário da represa de Salto Grande em Americana e despertaria o olhar do turismo (se possível) para as represas de Santa Bárbara.

Encontro de autoridades hoje no Rio Piracicaba

Encontro de Autoridades ligadas ao Rio Piracicaba e Abertura do 8º Passeio a Remo no Rio Piracicaba, nesta sexta, dia 27 de fevereiro, às 14h30, no Museu da Água do Semae! ✨

O passeio que ocorre no sábado, dia 28, às 7h da manhã, busca atingir o feito de maior Passeio à Remo do Mundo, nas águas majestosas do Rio Piracicaba. A proposta é bater o record mundial do Guiness Book.

Programação da abertura:

– Entrega do relatório consolidado do 1ºano do Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Piracicaba

– A apresentação inédita dos resultados do DNA ambiental e o que essas metodologias juntas trouxeram de aprendizado/resultado

– Continuidade do projeto em 2026

– Presença da Federação Remo