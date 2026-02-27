Depois de décadas de esforço e melhoria na condição da água, o Rio Piracicaba deve se tornar nos próximos anos polo de turismo para a região. Ele nasce em Americana e também corta Santa Bárbara d’Oeste, mas as duas cidades estão ‘de costas’ para o gigante da água doce.
Americana depende mais do rio porque dele retira a água que sua população bebe. SB tem bairro de chácaras na proximidade da ponte do funil, mas também não vê ainda potencial turístico no rio.
Exemplos não muito longe
Brotas com suas corredeiras, Cachoeira de Emas e a represa do Broa na região de São Carlos são exemplos de polos de turismo que podem servir de exemplo para a região.
Embora Piracicaba seja a cidade mais conectada com o rio, o turismo nas cidades da região também faria reacender o uso como balneário da represa de Salto Grande em Americana e despertaria o olhar do turismo (se possível) para as represas de Santa Bárbara.
Encontro de autoridades hoje no Rio Piracicaba
