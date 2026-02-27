DAE conclui interligação do novo reservatório do São Vito e avança para a próxima etapa

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu, nesta quarta-feira (25), mais uma etapa importante para a entrada em funcionamento do novo reservatório do São Vito, com a finalização dos serviços de interligação da subadutora ao sistema de abastecimento.

Os trabalhos incluíram o aperto das juntas, a soldagem da luva em PEAD e a execução do bloco de ancoragem, estrutura em concreto instalada junto à tubulação com a finalidade de garantir estabilidade e impedir deslocamentos da rede quando o sistema entrar em operação.

Com a conclusão dessa fase, será necessário aguardar o período de cura do concreto, estimado em sete dias. Na próxima etapa, terão início os procedimentos de lavagem da subadutora, seguidos pelas fases de limpeza, desinfecção e testes operacionais do novo sistema, necessárias antes da entrada em funcionamento do reservatório.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que a conclusão da interligação representa um avanço importante no cronograma da obra. “Finalizamos uma etapa essencial para garantir a segurança e a estabilidade da rede. Seguimos avançando conforme o planejamento, preparando o sistema para as próximas fases que antecedem a entrada em operação do novo reservatório”, afirmou.

O novo reservatório do São Vito terá capacidade para 2,1 milhões de litros de água, ampliando a reservação local dos atuais 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros. A estrutura beneficiará diretamente cerca de 20 mil moradores, reforçando o abastecimento e garantindo maior segurança hídrica para a região.

