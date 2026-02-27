BROA DE COCO (MARIA MALUCA NORDESTINA)

DELINE CREMOSA

Rendimento: 12 unidades

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes:

– 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (290g)

– ½ colher (sopa) de fermento em pó (10g)

– ½ colher (chá) de fermento biológico seco (2g)

– 1 xícara (chá) de açúcar cristal (145g)

– 1 ½ xícara (chá) de coco ralado seco (120g)

– ⅔ xícara (chá) de Deline Cremosa (105g)

– 1 ovo (50g)

– ¼ a ½ xícara (chá) de leite (60 a 120ml)

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture os ingredientes secos: a farinha de trigo, o fermento em pó, o fermento biológico seco, o açúcar cristal e o coco ralado.
  2. Adicione a Deline Cremosa e com um garfo ou com as pontas dos dedos, misture até obter uma farofa grossa. Adicione então o ovo e mexa bem. Em seguida adicione o leite aos poucos.
  3. A massa deve ficar bem mole. Com o auxílio de duas colheres de sopa, modele as broas e coloque-as em uma assadeira untada. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 25 a 30 minutos, ou até que as broas estejam douradas.
  4. Retire do forno e sirva ainda mornas.

BOLO DE ROLO 

SOFITELI

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 2h10min

Ingredientes

– 3 xícaras (chá) de Sofiteli em temperatura ambiente

– 3 ¼ xícara (chá) de açúcar (1)

– 9 gemas

– 5 xícaras (chá) de farinha de trigo

– 9 claras de ovo

– 2 xícaras (chá) de açúcar (2)

– 4 xícaras (chá) de goiabada cremosa

Modo de preparo

  1. No bowl da batedeira, coloque a Sofiteli, o açúcar (1) e bata por 5 minutos ou até que vire um creme claro e aerado.
  2. Adicione as gemas uma a uma e bata até que fique homogêneo.
  3. Coloque a farinha de trigo e bata até agregar todos os ingredientes.
  4. Transfira para um bowl grande e reserve.
  5. No bowl da batedeira limpo, coloque as claras e bata até ponto de neve.
  6. Adicione no bowl reservado, misturando delicadamente para não perder a aeração e reserve.
  7. Utilize uma assadeira baixa, para não interferir no assamento.
  8. Coloque um tapete de silicone e adicione uma colher de massa ou o suficiente para cobrir.
  9. Espalhe bem com uma espátula, cobrindo toda a superfície, formando uma camada bem fina.
  10. Leve para assar, em forno pré-aquecido a 180°C por 3 minutos ou até começar a durar na lateral.
  11. Desenforme em uma superfície polvilhada com açúcar (2) e solte a massa delicadamente, para não quebrar.
  12. Espalhe uma camada fina de goiabada cremosa em toda superfície da massa e enrole delicadamente, como um rocambole.
  13. Repita o processo e a cada massa que assar, espalhe a goiabada e adicione ao rocambole anterior, formando um rolo grande.
  14. Retire as laterais, polvilhe açúcar por cima e sirva em seguida.

