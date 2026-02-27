Nova Odessa inicia operação para organizar coleta e coibir descarte irregular

Ação da Prefeitura e Coden Ambiental começou nesta terça-feira (24) com a retirada de 15 contêineres em sete bairros; moradores estão recebendo orientações sobre a forma correta de dispor o lixo orgânico

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Parques e Jardins, em parceria com a Coden, a concessionária dos serviços de Saneamento Básico do município, deu início nesta terça-feira (24/02) à operação “Nova Odessa Mais Limpa”. O objetivo é reorganizar a coleta de lixo orgânico em pontos estratégicos da cidade e reforçar a conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos.

A ação prevê a remoção de 15 lixeiras (contêineres) utilizadas para o depósito de lixo orgânico em locais onde, apesar da presença dos equipamentos, tem se tornado recorrente o descarte irregular. Os pontos que receberão a intervenção estão localizados nos bairros Jardim Alvorada, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim São Jorge, Jardim Capuava, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Rita 2 e Centro.

De acordo com o presidente da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, a medida visa melhorar a limpeza urbana. “Nesses locais, é comum que, além do lixo orgânico, sejam descartados irregularmente entulho, móveis velhos e outros resíduos que não são de competência da coleta domiciliar. Isso acaba gerando acúmulo de sujeira, mau cheiro e a falsa impressão de que o caminhão de coleta não está passando, quando, na verdade, o problema está no uso inadequado dos contêineres”, explicou.

A operação será dividida em duas frentes:

>> Retirada dos contêineres e sinalização:

Nos locais onde as lixeiras forem removidas, as equipes instalarão placas informativas. A sinalização alertará sobre a proibição do descarte de lixo no local, informará sobre a aplicação de multas em caso de flagrante e disponibilizará o telefone da Secretaria de Meio Ambiente para denúncias e informações: (19) 3476-5728.

>> Orientação porta a porta:

Simultaneamente à retirada dos contêineres, agentes da Secretaria de Meio Ambiente visitam as residências próximas a esses pontos. O objetivo é distribuir folhetos explicativos e orientar os moradores sobre a maneira correta de proceder a partir de agora:

• O lixo orgânico deve ser acondicionado em sacos bem fechados e colocados dentro de lixeira, em frente à residência.

• O material deve ser exposto para coleta pouco antes da passagem do caminhão, evitando que fique na rua por muitas horas e atraia animais.

Destinação correta para outros resíduos

A ação também reforça a importância de separar os resíduos. Materiais como restos de construção, galhos, móveis velhos e eletrodomésticos não devem ser misturados ao lixo orgânico. Para isso, a população deve utilizar os LEVs (Locais de Entrega Voluntária) e Ecopontos da cidade, cujos endereços estão disponíveis nos materiais informativos.

“Essa é uma ação de cuidado com a cidade. Queremos que o serviço de coleta seja eficiente e que a população entenda o seu papel nesse processo. Ao retirar esses contêineres de pontos problemáticos, estamos evitando que eles se tornem focos de descarte irregular e focando a relação direta entre o morador e o caminhão de coleta, que continua passando normalmente. Quem faz a coisa certa não será prejudicado, pelo contrário, terá um bairro mais limpo”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Rafael Brocchi.

