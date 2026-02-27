O derbi que deve movimentar Americana e Santa Bárbara dOeste este sabado tem provocações de lado a lado. O jogo vale pela 10a rodada e pode determinar o rumo que União Barbarense e Rio Branco vão seguir na parte final da fase geral da Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol.

MADRUGADA COM FAIXAS- Na madrugada, um viaduto na rodovia SP 304 trouxe uma faixa da torcida do Rio Branco de Americana fazendo alusão s à maior golada no conflito Uniao x Rio Branco.

Do lado barbarense tambem circulam piadas nas redes sociais. Os dois tines vão embalados para o jogo de amanhã. Apenas 3 pontos separam as duas equipes, com o União na frente (13 pontos) contra 10 do Rio Branco.

Na rodada do meio de semana, o Tigre conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e mirar no grupo que avança para a fase final do Paulistinha. O Rio Branco foi a Franca e bateu a Francana por 1 a 0 jogando boa parte da partida com um jogador a menos.

O jogo foi debaixo de muita chuva.

Mais cedo, o União Barbarense foi a São Bernardo e também obteve importante vitória, entrando na zona de classificação para a fase seguinte da série A3. O jogo também foi 1 a 0, mas o Leão da 13 perdeu um pênalti na reta final da partida.

Jogo acontece no Estádio Décio Vitta em Americana a partir das 15h. As duas torcidas poderão comparecer à partida. São esperadas até 5 mil pessoas para o clássico que não se realiza desde antes da pandemia.