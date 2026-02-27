Boletim de HIV em Nova Odessa aponta 97% de supressão viral e avanços no tratamento

O recente Boletim Epidemiológico de HIV/Aids divulgado pela Prefeitura de Nova Odessa, referente ao segundo semestre de 2025, revelou que 97% dos pacientes em Terapia Antirretroviral (TARV) apresentaram carga viral suprimida no início de 2026, um avanço significativo em comparação ao período anterior à implantação do Centro de Referência em Infectologia (CRI), quando o município registrava entre 88% e 93% de supressão.

Outro indicador que demonstra a eficiência do serviço especializado, inaugurado em dezembro de 2023, é a agilidade no início do tratamento. Atualmente, 90% dos novos diagnósticos de HIV iniciam a terapia no primeiro mês após a descoberta da infecção. Em 2025, metade dos casos diagnosticados começaram o tratamento no mesmo dia. “Isso é maravilhoso e mostra o comprometimento da nossa equipe multidisciplinar”, destaca Paula.

O boletim também revela que não existem mais casos em “GAP de tratamento e vinculação” – termo que indica lacuna ou falha no acompanhamento dos pacientes. “Todos os usuários diagnosticados estão devidamente vinculados ao serviço e em acompanhamento regular”, explica a coordenadora.

Ampliação da prevenção: PEP e PrEP

Além do avanço no tratamento, o CRI tem ampliado as estratégias de prevenção combinada. Atualmente, 39 pessoas realizam Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) no CRI, mas o objetivo é expandir esse número. “Precisamos aumentar muito a adesão à PrEP para reduzir a incidência do HIV, como já ocorre em grandes centros como São Paulo”, alerta Paula Mestriner.

Já a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) apresentou um salto significativo, com destaque para o protagonismo da enfermagem nas prescrições. O trabalho de capacitação constante promovido pelo CRI com a equipe multidisciplinar da Atenção Básica descentralizou o atendimento: o Hospital Municipal deixou de ser a principal porta de entrada para os casos de PEP, que agora são acolhidos em diferentes pontos da rede.

Compromisso contínuo

O trabalho do CRI já rendeu reconhecimento estadual: em 2024, o serviço recebeu o Selo Bronze em Boas Práticas, concedido pelo Estado de São Paulo. “Em apenas dois anos, transformamos a realidade do cuidado às pessoas vivendo com HIV em Nova Odessa. Reforçamos que o HIV é uma condição crônica, tratável pelo SUS, e que o diagnóstico precoce salva vidas e interrompe a cadeia de transmissão”, afirma Paula.

Serviço

O Centro de Referência em Infectologia (CRI) está localizado na Rua 1º de Janeiro, nº 280, Centro, e funciona das 7h às 16h. O telefone para contato é (19) 3466-5452. A unidade oferece acolhimento, testagem rápida, acompanhamento multiprofissional, dispensação de medicamentos e as profilaxias PEP e PrEP.

