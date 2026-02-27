O Tribunal do Júri de Americana condenou o gerente de posto Hélio Leonardo Neto a 34 anos de prisão em regime inicial fechado pelo feminicídio contra Mônica Matias de Paula, de 33 anos, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (26).

Segundo a sentença, ele também deverá pagar 20 dias-multa, no valor de três salários mínimos cada, além de 100 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), que equivalem a R$ 3,8 mil..

O caso envolve família igreja importante de Americana, com a ‘traída’ sendo pastora e coordenadora de comunidade evangélica em ascensão na cidade.

O CASO feminicídio

O corpo de Mônica foi localizado dia 15 de março, onze dias após o seu desaparecimento, numa área rural de limeira. Helio alega que a vítima era garota de programa e estaria supostamente ameaçando revelar a relação extraconjugal de ambos para sua esposa, que é pastora de uma conhecida Igreja em Americana.