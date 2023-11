88% dos clientes confiam mais em recomendações de amigos

Clientes e amigos- A cada dia que passa, a tecnologia evolui mais,

o que também passa pelos canais de publicidade. Se antes tínhamos na TV, no rádio e nos jornais o supra-sumo do reconhecimento, hoje eles ainda seguem importantes, mas não tanto quanto um elemento também antigo, mas que ainda agrega muito valor: o boca a boca. De acordo com o Estudo de Confiança em Publicidade da Nielsen (2021), 88% dos entrevistados globais confiam mais nas recomendações das pessoas que conhecem do que em qualquer outro canal. Ainda além: 50% das pessoas confiam mais nas recomendações do que em canais como anúncios online, mensagens por SMS e tráfego orgânico (SEO).

Isso, portanto, te coloca como um potencial influenciador para que outras pessoas comprem produtos e/ou serviços recomendados por você, mesmo que não tenha um volume de milhares (ou milhões) de seguidores nas redes sociais, e é justamente esse ponto que muita gente não conhece. Em outras palavras, você já pode, a partir de hoje, aproveitar sua influência para começar a ganhar dinheiro com isso, o que pode ser feito de várias maneiras. Continue a leitura se quiser aprender a fazer isso, além de conhecer recomendações valiosas para quem está começando.

Como ganhar dinheiro por meio da confiança de amigos, familiares e colegas?

Alternativas não faltam para transformar este desejo em realidade. Você pode optar pelos seguintes caminhos:

Trabalhar como vendedor. Uma das profissões mais antigas do mundo segue tendo uma relevância enorme. Se você tem boas habilidades de oratória e quebra de objeções (ou seja, contorno de dificuldades colocadas pelos clientes), começar a trabalhar como vendedor é um bom caminho a trilhar, seja representando uma única empresa ou empreendendo na área.

Trabalhar como influenciador digital. Para aqueles que têm habilidades de comunicação e conhecem um pouco sobre mídias sociais, atuar como influenciador é uma opção valiosa. Você pode escolher um nicho que mais gosta para criar conteúdos relevantes e de valor, sempre estando de olho nas atualizações e novidades dos algoritmos das redes sociais para ter o maior engajamento possível em suas publicações. Porém, é importante notar que até conseguir construir uma base maior de seguidores para conseguir fazer as famosas “publis” e ganhar um bom dinheiro com isso, costuma levar algum tempo.

Trabalhar como afiliado. Se você deseja aliar sua rede de contatos atual com a possibilidade de ganhar dinheiro, ser afiliado é uma das melhores opções disponíveis. Por meio dessa alternativa, é possível escolher o nicho que mais lhe agrada para oferecer produtos e/ou serviços relacionados e, com isso, ganhar uma comissão sobre as transações realizadas por quem usou seu link ou cupom de afiliado.

Atuar como afiliado permite aliar as duas outras alternativas. Afinal, você pode usar sua influência digital e as habilidades de um bom vendedor para conseguir maximizar sua receita.

A boa notícia, porém, é que essa opção pode ser escolhida até mesmo por quem não é um grande especialista em vendas e que também não seja o maior conhecedor de mídias sociais. Em outras palavras, você pode começar com o que já tem em mãos neste momento.

O que são programas de afiliados e como funcionam?

Basicamente, um afiliado é como se fosse um representante de uma empresa. Uma vez que os clientes fizerem compras e/ou contratarem serviços que tenham sido indicados por você, o resultado é uma compensação financeira equivalente ao que foi realizado.

Vamos tomar como exemplo um programa de afiliado de apostas esportivas. Quando alguém faz um depósito na plataforma por meio de seu link ou código de afiliado, você pode ser recompensado por isso. Logo, quanto mais pessoas conseguir influenciar neste sentido, maior tende a ser o seu retorno financeiro.

O legal é que geralmente não é preciso investir nenhum valor para ser afiliado. Uma vez que se preenche o formulário de intenção para se tornar um afiliado e este é aceito, você já pode começar a divulgar para o máximo de pessoas qualificadas que puder para ganhar dinheiro com isso.

Quais são as melhores práticas para ser afiliado?

Considerando o número que vimos no início deste conteúdo, recomendações das pessoas são muito valiosas nos dias de hoje. Porém, para isso, é preciso construir um relacionamento com essas pessoas, e é aí que está sua chance de ser um afiliado melhor.

Portanto, as seguintes dicas podem ajudar muito na construção de sua jornada como afiliado de sucesso:

Busque construir uma relação de confiança e credibilidade. Ser interessante para a sua audiência é um passo fundamental para conseguir mais abertura para, no momento certo, entregar o que você oferece como afiliado. Crie conteúdos interessantes, que realmente ensinem algo valioso ao público. Quanto maior for a constância disso, mais credibilidade conseguirá construir.

Escolha um segmento que você gosta. Trabalhar com o que você gosta tende a ser muito mais agradável e interessante. Há muitas oportunidades disponíveis e isso te permitirá se comunicar com ainda mais proximidade com o público.

Entenda que a conquista dos resultados pode levar algum tempo. É comum que tenhamos o desejo de atingir o sucesso muito rapidamente, mas essa é uma jornada que deve ser subida degrau por degrau. Mais uma vez, valorize a constância.

Siga outros afiliados para entender como eles se comunicam. Referências e inspirações são muito bem-vindas para te ajudar, especialmente para quem está no começo da jornada. Isso não significa que você copiará os conteúdos e a forma de falar (e nem é este o objetivo), mas sim que tenha ideias.

Se você considerar a atividade de afiliado como um trabalho de fato, empenhando seu tempo e esforços para melhorar diariamente, os resultados devem ser consequência de tudo isso que está sendo investido. Ao seguir as dicas que foram compartilhadas aqui, essa trajetória deve ser ainda mais legal e rentável.

Por isso, se quiser usar seu poder de influência para ganhar dinheiro, seja como fonte de renda alternativa ou até mesmo principal (especialmente depois de algum tempo), considere o melhor programa de afiliados de acordo com suas preferências e interesses e veja como essa pode se transformar em uma verdadeira transformação em sua vida financeira!

