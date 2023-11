A tenista de Nova Odessa Manuela Gonçalez Ganciar, de 18 anos,

está pronta para enfrentar um grande desafio. Entre os dias 27/11 e 02/12, no Petrópolis Academy, em Mairiporã/SP, jogará por uma vaga na fase qualificatória do torneio profissional ITF W25 de Mogi das Cruzes, que acontecerá de 04 a 10 de dezembro no Kosmos Clube de Mogi das Cruzes.

O torneio Pré-Quali está sendo organizado pela FPT (Federação Paulista de Tênis). Manuela tem se dedicado arduamente aos treinos, aprimorando suas habilidades na Sociedade Hípica de Campinas. Atualmente, Manuela é 31ª colocada no ranking nacional de sua categoria da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), 2ª no ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis) e 3.414ª no ranking da ITF (International Tennis Federation).

A jornada da Manuela é possível graças ao apoio valioso de patrocinadores comprometidos, Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e Shopping Parkcity Sumaré e apoiadores Espaço New Corp Pilates e Grupo Aposerv e Englishing School.

“Ninguém é produtivo o tempo inteiro, ninguém é feliz o tempo inteiro, mas é possível ser mais feliz e produtivo. E isso sem acabar com a saúde mental.” Estas provocações são do psicólogo Lucas Freire, especialista em bem-estar há 20 anos e referência no Brasil na Ciência do Play, campo multidisciplinar que estuda o termo da língua inglesa com muitos significados.

Nesta área de conhecimento, a palavra, que pode ser traduzida como “brincar”, “jogar”, “atuar”, “agir”, “estar na vida”, é entendida como sinônimo de comportamentos e ações que proporcionam bem-estar, satisfação e felicidade, os chamados Momentos Play.

Ao unir essa ciência com as reflexões da Psicologia Positiva e da Filosofia da Felicidade, Freire desenvolveu o Playfulness, conjunto de práticas que atua como resposta para as incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade, que desencadearam uma onda de adoecimento psicológico dentro e fora do mundo corporativo.

Uma vida baseada no Playfulness, segundo o especialista, está relacionada com a habilidade de aprender a regular emoções, ampliar as habilidades sociais e redescobrir a satisfação com o trabalho e as atividades do dia a dia. Dessa maneira, é possível conquistar ganhos em produtividade na vida pessoal e profissional, sem comprometer a saúde emocional.

