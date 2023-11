Americana tem vagas para 9 cargos na área da saúde pública

Vagas e cargos- O 10º processo seletivo de 2023 para contratação de profissionais em

nove cargos para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José encerra as inscrições às 14h de domingo (19).

As unidades são administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

As vagas são destinadas às seguintes funções: assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro assistencial, enfermeiro obstétrico, farmacêutico, farmacêutico oncológico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. As oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PCDs). O edital ainda prevê a formação de cadastro reserva.

A inscrição deve ser feita por meio do site www.santacasachavantes.org. O candidato precisa clicar no ícone “Transparência”, no menu principal, e em seguida selecionar o projeto “HMA, Unacon, UPA – Americana/SP”. Na sequência, clicar na opção “Processo Seletivo para Colaboradores” e baixar o arquivo “10º Edital Processo Seletivo 2023”. Por fim, basta seguir o link para o preenchimento do formulário de inscrição.

Após a fase de inscrição, a seleção dos profissionais, que é de caráter eliminatório e classificatório, seguirá com uma etapa de análise curricular e uma entrevista presencial.