Com Danilo Gentili no elenco, Manhattan Connection volta à TV

Pioneiro no debate político da TV paga brasileira, o Manhattan Connection

voltará ao ar no próximo fim de semana. A atração retorna como um dos carros-chefes do BM&C News, canal de notícias com viés econômico que está presente nas principais operadoras do Brasil, como Claro e Sky. A surpresa fica por conta da entrada do humorista e apresentador Danilo Gentili, comandante do The Noite, do SBT. Gentili estreará como debatedor político na TV no novo Manhattan. Até então, ele deixava isto para suas redes sociais.

A estreia está marcada para o próximo domingo (19), com exibição semanal às 22h, semelhante a faixa que ocupava até novembro de 2020 na GloboNews, o canal de notícias da Globo, onde o programa foi produzido por 27 anos.

O retorno marcará os 30 anos da atração, completados em 2023. Criado pelo jornalista Lucas Mendes, o programa voltará com o seu formato tradicional, que conversa sobre informações da economia brasileira e mundial, além de atualidades e política mundial.

Mendes estará na apresentação da nova versão. Diogo Mainardi e Caio Blinder, parceiros de longa data, também farão parte da bancada da atração. Junto com eles, entram três novos integrantes.

O economista Bruno Corano e a empresária e publicitária Sil Curiati, que será a única voz feminina da atração, foram contratados para endossar as opiniões do programa.

Musa Fitness do OnlyFans afirma que recebe cantadas de celebridades e jogadores

A musa fitness Mari Reis, famosa criadora de conteúdo para o OnlyFans, revelou que após um ano trabalhando com as plataformas de conteúdo exclusivo, já recebeu diversas cantadas de jogadores e celebridades afim de saírem com ela.

A loira é hoje uma das brasileiras que mais fatura com vídeos íntimos, onde recentemente divulgou que faturou cerca de R$ 1 milhão em seu primeiro ano com as plataformas. “Devido ao meu trabalho com as plataformas, já recebi diversas cantadas e até propostas financeiras para sair comigo de jogadores de futebol e famosos. Tem cada proposta mais diferente uma da outra. Mas quero deixar claro, que sou apenas criadora de conteúdo e não faço programa”, declarou.

Ainda segundo ela, os jogadores de futebol são os mais assanhados e como seu trabalho é com muita sensualidade e ousadia, Mari disse que eles nem sempre são bem educados. “A maioria deles (jogadores) são um amor, porém sempre tem as exceções. Alguns mandam mensagem dizendo que eu tenho que fazer o que eles querem. É muito machismo!”, afirma.

Confira mais sobre Mari Reis, na sua conta @marireisoficial no Instagram.

