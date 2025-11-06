8º Santa Bárbara Off Road será realizado nos dias 15 e 16 com shows de rock
Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o tradicional evento Santa Bárbara Off Road chega à sua 8ª edição nos dias 15 e 16 de novembro. Promovida pelo grupo Santa Bárbara Off Road, em parceria com o Capivaras Off Road, a iniciativa, reconhecida em toda a região e também em outros estados, tem caráter totalmente beneficente, prática mantida desde sua primeira realização.
O encontro reunirá amantes do off road e contará novamente com as finais do Campeonato Paulista Indoor de Gaiolas e do Desafio Radical Paulista, além de outras atrações 4×4 que prometem movimentar o público e os participantes.
A estrutura incluirá pista off road 4×4, praça de alimentação beneficente, shows musicais, expositores e área de camping, garantindo entretenimento e integração para toda a família.
A programação musical contará com Banda Old Hunters e Banda GTC se apresentando no dia 15, sábado, às 12 horas e 19 horas, respectivamente, e com a Banda Joy Rock encerrando o evento no dia 16, domingo, às 12h30. Cada show terá duas horas de duração, levando muito rock e energia ao público.
O 8º Santa Bárbara Off Road será realizado no novo local, situado na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), Km 1,7, em frente ao Condomínio Cintec.
Serviço:
Santa Bárbara Off Road
Dias 15 e 16 de novembro (sábado e domingo), das 8h30 às 21h
Local: Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), Km 1,7 – em frente ao Condomínio Cintec
Entrada solidária – 1 kg de alimento não perecível (opcional)
Mais informações: @santabarbaraoffroad | (19) 99659-0987 (Elidio)
