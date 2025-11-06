Últimas horas para se inscrever no Vestibulinho das Etecs

Inscrição poderá ser feita até as 20 horas do dia 7 de novembro, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br; pagamento da taxa também deve ser efetuado até o último dia do período

Leia Mais notícias da cidade e região

Termina às 20 horas desta sexta-feira (7) o período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O interessado em participar deve se inscrever até as 20 horas do dia 7 de novembro, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O processo seletivo para o primeiro semestre de 2026 oferta 92.355 vagas distribuídas entre as 228 Etecs e classes descentralizadas do Estado de São Paulo. A prova será aplicada no dia 30 de novembro. Para participar, também é necessário pagar uma taxa de participação, no valor de R$ 29.

As oportunidades estão disponíveis para quem deseja cursar os Ensinos Médio e Médio integrado ao Técnico, para o modelo de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), bem como para os cursos técnicos – presencial, semipresencial e online – e especializações técnicas.

Para fazer a inscrição no Vestibulinho das Etecs é necessário preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada. Os requisitos mudam de acordo com a modalidade de estudo:

·Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico e AMS: é necessário ter concluído ou estar cursando a 9ª série do Ensino Fundamental.

·Cursos técnicos: o candidato deve estar cursando a partir da segunda série ou ter concluído o Ensino Médio.

·Especializações técnicas: é necessário ter concluído um curso técnico vinculado – para a Especialização em Gestão de Projetos, o requisito é ter concluído curso técnico ou superior.

·Para o curso Técnico em Enfermagem é obrigatório ter 18 anos completos até 31/01/2026.

O candidato deve conferir as regras para participação no Manual do Candidato, disponível na internet. Cursos, vagas e unidades participantes também estão no site vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Importante:

·É possível efetuar até cinco inscrições diferentes. Para cada uma delas, será gerado um novo boleto.

·A inscrição só será validada mediante o pagamento da taxa, até o dia 7 de novembro.

·As Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para candidatos que necessitarem de apoio para esta etapa. O interessado deve entrar em contato com a unidade para verificar os horários de atendimento.

Inclusão social

O CPS adota políticas para ampliar o acesso às Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia. Entre elas está o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% a candidatos afrodescendentes e de 10% àqueles que cursaram integralmente o Ensino Fundamental II em escola pública; quando o estudante se enquadra nas duas condições, o acréscimo chega a 13%. O processo seletivo também prevê solicitação de condições especiais para candidatos com deficiência, mediante envio de laudo médico, e o uso do nome social para candidatos transgêneros, mediante indicação no formulário e apresentação da documentação exigida.

Em caso de dúvidas, acesse o “Fale Conosco” do site vestibulinho.etec.sp.gov.br ou ligue para a Central de Informações: (11) 3471-4071 (Capital e Grande SP) ou 0800 772 2829 (demais localidades).

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP