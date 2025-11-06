Câmara reconhece trabalho de Casa de Apoio do Hospital Estadual de Sumaré

Moção de congratulação apresentada pelo vereador Tião Correa foi entregue ao grupo de voluntários que oferece hospedagem e acolhimento a familiares de pacientes em tratamento

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (4), a Moção de Congratulação nº 214/2025, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB). A homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Voluntários Viva Feliz – Instituição Antonio Garcia, responsável pela Casa Apoio do Hospital Estadual de Sumaré (HES), representada pela fundadora Maria Irene Garcia Denadai.

Fundada em setembro de 2001, a Instituição Antonio Garcia surgiu com o objetivo de oferecer hospedagem e acolhimento a familiares de pacientes em tratamento no Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini. Além da estadia, o local promove atividades artesanais e de lazer, e mantém um estoque solidário de medicamentos, cestas básicas e equipamentos como cadeiras de rodas e muletas.

A iniciativa nasceu da experiência pessoal de Maria Irene, que acompanhava o tratamento do pai, Sr. Antonio Garcia, e presenciou as dificuldades enfrentadas por pessoas de outras cidades sem condições de hospedagem. O projeto ganhou força com o apoio de voluntários e entidades locais, como o Lions Club de Sumaré, o Rotary Club Ação, a ACIAS e a PróVida, responsável por mais de 80% dos recursos para a construção da sede própria.

Atualmente, a Casa Apoio conta com 24 leitos climatizados e estrutura completa para higiene, descanso e alimentação dos hóspedes. A instituição é mantida exclusivamente por doações e trabalho voluntário, sem receber subvenções públicas. O espaço acolhe principalmente familiares de baixa renda, vindos de diversas regiões do Brasil e até de outros países, como Haiti, Angola e Estados Unidos.

Ao justificar a homenagem, o vereador Tião Correa destacou o papel social da instituição. “Rendemos nesta data, nossos mais elevados sentimentos de gratidão, respeito e admiração à Sra. Maria Irene Garcia Denadai por seu altruísmo e espírito filantrópico, pois sabemos que são iniciativas como esta que nos fazem crer em um futuro melhor.”

