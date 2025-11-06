Pastor Miguel discute programa que valoriza o papel social do Tiro de Guerra

Vereador conversou com chefe de instrução do TG de Americana sobre o programa “Empresa Parceira do Atirador”

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) se reuniu na terça-feira (4) com o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, Sargento Aguinaldo Timóteo Domingos, para debater o projeto de lei de sua autoria que institui o Programa “Empresa Parceira do Atirador” no município de Americana.

Durante o encontro, o parlamentar conheceu a rotina e as atividades desenvolvidas pela unidade e seus atiradores e apresentou o projeto, que tem como objetivo reconhecer e incentivar empresas que colaborem com os jovens atiradores, oferecendo flexibilização de horários e apoio institucional. A proposta busca valorizar o papel social do Tiro de Guerra e estimular a construção de uma cultura de respeito e incentivo à juventude que serve à Pátria.

Serviço militar

“Anualmente, cerca de cem jovens do município são convocados para o serviço militar, participando de instruções diárias, atividades cívicas, guardas, solenidades e compromissos que exigem dedicação e disciplina. No entanto, essas responsabilidades muitas vezes coincidem com os horários e demandas do mercado de trabalho, dificultando a inserção e a permanência desses jovens em empregos formais”, explicou Pastor Miguel.

Ainda segundo o parlamentar, a proposta busca valorizar o papel social do Tiro de Guerra e estimular a construção de uma cultura de respeito e incentivo à juventude que serve à pátria. “O Tiro de Guerra tem grande importância na vida dos jovens, pois contribui para a formação cívica, moral e pessoal, incentivando valores como disciplina, responsabilidade, respeito e trabalho em equipe, além de despertar o senso de cidadania e amor à Pátria. Nossos jovens saem fortalecidos e mais preparados para enfrentar os desafios da vida, exercendo seus deveres com princípios sólidos na sociedade”, afirmou.

