Um funcionário morreu em um acidente de trabalho em uma empresa no bairro São Luiz em Americana esta quinta-feira. Ele tinha 25 anos. No acidente na empresa do setor hidráulico, um outro funcionário também se feriu, mas sem gravidade.

Ele foi atendido pelo resgate e levado ao Hospital Municipal, onde foi constatada a morte.

Nota do HM sobre o acidente de trabalho

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, informa que deu entrada na unidade, na manhã desta quinta-feira (6), um paciente vítima de acidente de trabalho.

O paciente, funcionário de uma empresa da cidade, chegou ao hospital já sem vida. A equipe médica realizou os procedimentos protocolares de atendimento e constatou o óbito.

O Hospital manifesta profundo pesar pelo ocorrido e solidariza-se com os familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima neste momento de dor.

Por respeito à privacidade da família, não serão divulgadas informações pessoais sobre o paciente.

