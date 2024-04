Nove escolas da rede municipal de Educação de Americana participam, em 2024, do Programa União Faz a Vida, desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e a Sicredi. Vinte professoras, coordenadora pedagógica e diretora se inscreveram para as atividades de formação e assessoria pedagógica.

A iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio da construção e vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania. Os estudantes são protagonistas em projetos que destacam a interdisciplinaridade, com foco na perspectiva globalizante dos conhecimentos escolares.

Educadoras das Casas da Criança Aracy, Arapiranga, Curió, Juriti, Manacá e Taraguá e das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Araçari, Ceci e Patativa farão parte do programa na edição de 2024.

A próxima etapa inclui a presença das profissionais em formações presencial e remota, seguida de assessorias individuais mensais, ao longo do ano, na própria escola das educadoras inscritas. A assessoria pedagógica visa acompanhar o desenvolvimento dos projetos com as crianças.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a receptividade dos servidores municipais com o programa. “Esta parceria estabelecida em 2021 pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi tem obtido resultados significativos anualmente. Os profissionais de nossa rede e as crianças se envolvem em atividades pedagógicas relevantes, ligadas ao território, e que complementam o currículo trabalhado nas escolas municipais”, declarou.