PagueMenos aposta em cashback pra atrair consumidor

Cashback – O Cartão PagueMenos, destinado a financiar e facilitar as compras

nas 36 lojas e e-commerce da Rede. E agora, anuncia o Programa Cashback Cartão Pague Menos, mais uma condição especial para quem é Cliente. “Com o Cartão Pague Menos você abastece a sua despensa, paga baratinho e tem desconto na sua próxima fatura”, assim começa o vídeo de divulgação da campanha estrelado por Ana Maria Braga.

O cashback é um programa de recompensa oferecido pelo Cartão Pague Menos, no qual os Clientes recebem de volta uma parte do valor gasto em suas compras e em produtos financeiros oferecidos pelo Cartão Pague Menos (seguro e plano odontológico).

Os Clientes que participam têm a oportunidade de economizar em suas compras do dia a dia. Ao utilizar o cartão, terão descontos na fatura seguinte, gerando uma economia. Além disso, o cashback também oferece a conveniência de receber o valor de volta de forma automática, sem a necessidade de resgates ou solicitações adicionais.

Segundo o gerente financeiro do Cartão Pague Menos, Bruno Pereira Caccia Gouveia “a campanha foi planejada como forma de reconhecimentos aos Clientes que estão conosco e suas fidelidades. Assim, proporcionarmos ainda mais economia e benefícios na hora de fazer suas compras, pagando baratinho em produtos de qualidade e garantindo desconto na próxima fatura do Cartão ”.

Os interessados em obter o Cartão Pague Menos podem fazê-lo solicitando pelo site https://cartaopaguemenos.com.br/ ou aplicativo Cartão Pague Menos baixando pela Apple Store ou Play Store. Para que a proposta seja avaliada, é necessário ter mais de 18 anos.

Sobre a Rede de Supermercados PagueMenos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do estado de São Paulo, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos.

A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de 7 mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

