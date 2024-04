A relação entre afeto e o olhar social sobre a masculinidade negra dão o tom do longa-metragem “A Serena Onda que o Mar me Trouxe” (2023). O documentário, dirigido pelo cineasta Edson Ferreira (@edsonferreirasj), estreia em Salvador (BA), na Saladearte do MAM, dia 11 de abril, seguido por um bate-papo com o diretor e mediação do ator Fabrício Boliveira. O filme é distribuído pela Borboletas Filmes & Pombagens (@borboletasfilmes) e segue em cartaz até dia 17 de abril. Ingressos R$ 10 Em uma viagem pela sua própria história, o diretor Edson Ferreira, revisita o legado do pai, um homem preto que fez dos olhares de afeto a sua escola de vida. Um homem aparentemente comum, que foge dos estereótipos de violência, e se destaca pelo dom em valorizar as pessoas, gerando grandes impactos na vida de quem o conheceu. Com 20 anos de carreira no audiovisual, Edson Ferreira é ator, cineasta e roteirista, tendo já realizado diversos trabalhos tanto à frente quanto atrás das câmeras, ao lado de nomes como Elisa Lucinda, Luis Miranda, Vilma Melo, Guti Fraga e Milhem Cortaz, dentre outros, em produções premiadas nacional e internacionalmente. É membro da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e fundador da Filmes da Ilha Produções. Natural de Brasília, o cineasta mora há 30 anos no Espírito Santo, e vem até Salvador para a estreia do seu longa na Saladearte do MAM. A estética do filme traz o caráter documental que explora a intimidade de uma família com muita sensibilidade, através de fotos, cartas, entrevistas com familiares e amigos. Em tom de uma conversa descontraída, o público é envolvido e se conecta com a figura “boa praça” do Edson-pai, ao mesmo tempo em que o Edson-filho reflete e questiona os estigmas sociais que perpassam pela sua história. O diretor conta que o pai era marinheiro e sabia do desafio que enfrentava por assumir hierarquicamente um lugar de destaque, em um espaço predominantemente ocupado por brancos. “Meu pai desafiou a lógica de tudo que uma sociedade opressora espera de um homem negro”. Ainda segundo Edson, o filme tinha a proposta inicial de ser um curta-metragem com a intenção de trazer força e alegria, através de boas lembranças, para o pai que estava doente e deprimido. No entanto, a narrativa foi crescendo à medida que o cineasta passou a se perceber pela ótica do pai e entender o elo de ancestralidade que unia os homens de sua família. “É uma experiência de imersão em uma trajetória familiar desconhecida, mas que serve como um espelho para tantas outras famílias que têm, talvez, vidas muito parecidas”, destaca o diretor. Esse é o primeiro filme dirigido pelo cineasta que entra em circuito comercial e simboliza uma grande conquista para o fortalecimento do cinema negro no Brasil. Segundo a cineasta Camila de Moraes, CEO da Borboletas Filmes & Pombagens, é muito importante trazer narrativas protagonizadas e realizadas por pessoas negras para as salas de cinema a fim de democratizar o acesso ao público e construir novos imaginários acerca das vidas e narrativas dessas pessoas. “Queremos reconhecer nossas histórias e vivências nas telas. Estamos cansados de ver representações que quase sempre partem de um recorte de dor e violência, sem nenhuma conexão com a profundidade de quem somos”, destaca Camila, que atua com foco na distribuição de filmes, realizados por cineastas negros, em salas de cinema pelo Brasil. A Serena Onda que o Mar me Trouxe é uma produção Filmes da Ilha, dirigida por Edson Ferreira e com distribuição da Borboletas Filmes & Pombagens. Os recursos são da Lei Paulo Gustavo, via Edital da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. SOBRE O PERSONAGEM Edson Silva, o personagem central de A Serena Onda que o Mar me Trouxe, nasceu em Aracaju, em 1930. Aquele rapaz preto, pobre, franzino, dono de um olhar doce e determinado, ganharia o mundo ao ingressar na Marinha e conhecer lugares onde nunca imaginou pisar. Militar, técnico de futebol, esposo, pai. Em cada um dos lugares onde aportou, era capaz de criar vínculos emocionais fortes, duradouros e profundos. Na simplicidade da sua existência, a herança cultural africana o vê como um Griô: sábio, conciliador, artesão das palavras, de grandeza traduzida num olhar capaz de extrair o que de mais belo poderia haver em cada pessoa. Um verdadeiro poeta. Um artífice do afeto.