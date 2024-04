O vereador Arnaldo Alves vai aproveitar a janela partidária

migrar para o PRD, partido que surgiu da junção de PTB e Patriota. Ele disse ao NM que o partido estará no grupo do prefeito Rafael Piovezan (PL).

Arnaldo teve 1.204 votos em 2020 e trabalha para aumentar em pelo menos 50% a votação este ano.

Ele comentou as consquistas do trabalho de vereador a pedido do NM. “Conseguimos manter um mandato sólido com muito trabalho e muitas consquistou para o povo barbarense”. Arnaldo destacou também que o exercício da vereança ajudou objetivamente a vida do cidadão comum.

“Destaco aqui obras, fiscalização, atendimento e emendas para nosso município”, disse o parlamentar.

