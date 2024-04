Libertadores 'pra valer' começa esta 3a feira com Grêmio e Flamengo

Nesta terça-feira (2), as fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana

começam com 14 times brasileiros envolvidos. Na última década, os clubes do país têm sido frequentes em decisões nos dois torneios e também possuem boa margem em relação ao alcance nas redes sociais.

O Flamengo lidera o ranking com alcance superior a 51 milhões de contas nas redes sociais. O segundo é o Corinthians, que soma 34 milhões. Em seguida aparece a dupla Boca e River, praticamente empatados com 27 milhões. O São Paulo fecha o top-5 com alcance de 19 milhões (abaixo, veja o ranking dos 20 primeiros).

Líderes em seguidores por país

Depois de Flamengo, Corinthians e São Paulo, Palmeiras (17 milhões), Grêmio (10 milhões), Atlético Mineiro (10 milhões), Cruzeiro (nove milhões), Fluminense (oito milhões), Internacional (7 milhões) e Botafogo (5 milhões) compõem a lista dos 10 clubes brasileiros com mais seguidores nas principais redes sociais.

Leia + Sobre todos os Esportes

Quanto aos argentinos, depois da dupla Boca e River, o próximo a aparecer no ranking é o San Lorenzo, na 20° posição geral, com total de quase três milhões de seguidores. Em seguida, o Racing aparece com dois milhões e o Talleres, com o mesmo número aproximado, fecha os cinco primeiros.

Times brasileiros com mais seguidores nas competições Sul-Americanas*

1° Flamengo – Total: 51,034,841

2° Corinthians – Total: 34,292,622

3° São Paulo – Total: 19,691,460

4° Palmeiras – Total: 17,994,588

5° Grêmio – Total: 10,881,162

6° Atlético Mineiro – Total: 10,418,627

7° Cruzeiro – Total: 9,354,052

8° Fluminense – Total: 8,041,601

9° Internacional – Total: 7,356,870

10° Botafogo – Total: 5,132,371

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP