Filmes e séries mais vistos da semana

Sexual Wellness: Natali Gutierrez, Ceo Da Dona Coelha, Destaca A Importância Do Autoconhecimento

O movimento Sexual Wellness está ganhando cada vez mais destaque como uma abordagem essencial para promover o autoconhecimento e o bem-estar sexual das mulheres. Natali Gutierrez, sexóloga e CEO da Dona Coelha, compartilha suas perspectivas sobre a importância desse tema e seu impacto na qualidade de vida das mulheres.

“O Sexual Wellness não é apenas uma nomenclatura, mas sim um movimento que promove o autoconhecimento sexual com foco no bem-estar”, destaca Natali Gutierrez. “Nosso objetivo é trazer esse assunto, que ainda é tabu para muitas pessoas, de forma natural e leve, visando a saúde e a qualidade de vida das mulheres.”

O conceito de Sexual Wellness visa libertar as amarras e incentivar as mulheres a buscarem suas realizações e desejos no campo da sexualidade. “A conexão com o prazer é libertadora e é uma aliada importante da saúde”, ressalta Natali Gutierrez. “É fundamental questionar como nos relacionamos com nossa sexualidade e quando foi a última vez que nos conectamos verdadeiramente conosco.”

Para muitos, o tema da sexualidade ainda é considerado tabu ou até mesmo proibido, mas a conscientização e o debate em torno do Sexual Wellness têm gerado discussões positivas. Natali destaca que, ao transformarmos nossa visão sobre a sexualidade e o bem-estar sexual, começamos a enxergar essa área como uma oportunidade para cuidar de nossa saúde pessoal com carinho e acolhimento, sem medo ou culpa.

“Minha dica é buscar reconexões consigo mesma, questionar nossos desejos e prazeres sem tabus”, incentiva Natali. “O Sexual Wellness tem o poder de nos ajudar a nos conhecermos melhor, sermos mais seguras de nossa sexualidade e nossos desejos, e isso é essencial para uma vida plena e realizada.”

Natali Gutierrez ressalta que para que esse movimento ganhe cada vez mais força, a educação sexual é fundamental. “A educação sexual desempenha um papel crucial na promoção do entendimento saudável da sexualidade e na capacitação das mulheres para uma vida sexual consciente e realizada”, enfatiza Natali.

O movimento Sexual Wellness representa uma transformação significativa na forma como as mulheres encaram sua sexualidade e seu bem-estar, incentivando-as a explorar suas necessidades e desejos com autenticidade e confiança.

