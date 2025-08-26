Dança como aliada no tratamento da depressão

Pesquisas científicas reforçam a eficácia da prática para redução dos sintomas depressivos, melhora de funções cognitivas, autoestima e socialização, além de auxiliar na redução de estresse e ansiedade

Estudos recentes têm apontado a dança como uma estratégia eficaz no enfrentamento da depressão, unindo movimento, expressão artística e socialização a benefícios físicos e emocionais. De acordo com publicação de 2024 da Revista DaGente, a prática estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar, contribuindo para a regulação do humor, do sono e do apetite.

Uma meta-análise conduzida em 2024 por Noetel et al., com mais de 14 mil participantes, reforçou esses resultados: a dança apresentou um dos maiores efeitos na redução dos sintomas depressivos, com valor de Hedges g –0,96. Esse impacto foi superior ao de outras práticas físicas, como caminhada (–0,63), treino de força (–0,49) ou ioga (–0,55) (fonte: muvondance.com.br).

O efeito transformador da dança também se reflete em histórias pessoais. Diagnosticada com depressão em 10 de setembro de 2020, Adriana Monteiro, 36 anos, passou a incluir a dança em sua rotina a partir de 2021, como complemento ao tratamento tradicional. Hoje, ela integra o Grupo de Dança Entrelaços, premiado em festivais como o Taboão Fest (3º lugar em 2022, 1º em 2023 e 2º em 2024). Em 2025, o grupo voltou ao festival e estreou no Festival de Dança de Joinville, um dos maiores do país.

“A dança me resgata todos os dias dos sintomas da depressão, fortalece meu amor-próprio e melhora minha autoimagem. É nesse movimento que me reconecto comigo mesma, encontro relaxamento e consigo enxergar a vida de forma mais leve e vibrante”, afirma Adriana.

A eficácia da dança também é evidenciada em estudos internacionais. Como publicado no artigo “How Dancing Helps Your Mental Health” (Verywell Mind, 18 de novembro de 2021), a prática traz benefícios amplos para a saúde mental. Entre eles:

·Dança livre (free-flowing): melhora o humor em 98% dos participantes.

Dança coreografada: protege contra o declínio cognitivo, aumentando a densidade da substância branca no cérebro.

·Dança sincronizada: fortalece os laços sociais e eleva a tolerância à dor, graças à liberação de endorfina.

·Terapia por dança (Dance/Movement Therapy): eficaz na redução de sintomas de depressão e ansiedade, além de melhorar a qualidade de vida e as habilidades interpessoais.

Esses achados reforçam o papel da dança como aliada não apenas no tratamento da depressão, mas também na promoção de bem-estar, autoestima e integração social.

