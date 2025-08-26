Sumaré inicia curso para formar Agentes de Trânsito em parceria com Detran

Teve início nesta segunda-feira (25), na Academia de Formação da Polícia Municipal de Sumaré, o Curso de Formação de Agentes de Trânsito, realizado em parceria com o Detran-SP. A capacitação tem como objetivo preparar os profissionais para atuarem de maneira técnica e qualificada na fiscalização, orientação e autuação de infrações, reforçando a segurança viária e garantindo maior fluidez no tráfego.

Ao todo, 34 alunos participam do curso: nove servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), dez Guardas Municipais de Valinhos e quinze Policiais Municipais de Sumaré.

O secretário municipal de Segurança e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, destacou a relevância da formação. “Essa capacitação é fundamental para que nossos agentes atuem de forma ainda mais eficiente e segura. Estamos ampliando a preparação técnica da corporação para que possam oferecer respostas rápidas, qualificadas e sempre pautadas no respeito à população. Nosso compromisso é garantir um trânsito mais seguro e organizado em Sumaré”, afirmou.

A iniciativa reforça o investimento da Prefeitura de Sumaré na qualificação contínua de seus servidores e na modernização das políticas de mobilidade e segurança viária.

