Educação entrega livros do SAEB a 4 mil alunos da rede municipal de Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré iniciou a entrega de materiais didáticos específicos para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) a cerca de 4 mil alunos da rede. Ao todo, 24 escolas municipais já estão recebendo os livros, que serão utilizados por estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.

A ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura para fortalecer a aprendizagem e preparar os alunos para a avaliação nacional. Além dos livros, os estudantes e professores terão acesso a uma plataforma digital com conteúdos, simulados e atividades complementares.

“Esse material vai ajudar os nossos alunos a avançarem em suas aprendizagens e a se prepararem de forma mais direcionada para o SAEB, que é uma avaliação fundamental para avaliarmos o nível da nossa educação e planejarmos novas estratégias”, afirmou o secretário de Educação, Danilo de Azevedo.

Formação

Supervisores, coordenadores e a equipe de formadores do Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Sumaré (CEFEMS) participaram de uma formação inicial com a equipe técnica da editora SAEB Brasil, responsável pelo material. Em seguida, os professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental passarão por capacitação para aprender a explorar ao máximo os recursos disponíveis e utilizá-los de forma estratégica até a realização da prova.

Ao todo, 600 profissionais da rede serão capacitados. A expectativa da Secretaria é de que a iniciativa contribua para ampliar o desempenho dos estudantes e consolidar práticas pedagógicas que favoreçam o avanço da aprendizagem.

O que é o SAEB?

O SAEB é um conjunto de avaliações externas realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em escolas públicas e privadas de todo o país. O objetivo é medir a qualidade do ensino oferecido, identificar avanços e apontar desafios da educação brasileira.

A prova avalia competências e habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, aplicada a alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, além do 3º ano do Ensino Médio. Os resultados servem de base para o cálculo do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), indicador que mede a qualidade da educação no Brasil.

Segundo a Secretaria de Educação, com as informações do SAEB, gestores, professores e redes de ensino podem planejar políticas públicas, definir estratégias pedagógicas e desenvolver ações para melhorar o desempenho escolar dos estudantes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP