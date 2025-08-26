Abertas as inscrições para a 2ª etapa do Festival Paralímpico de SBO

Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025, que será realizada no dia 20 de setembro, no Ginásio “J.J. Bellani”, localizado ao lado do Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste. A participação é gratuita com direito a camiseta oficial do evento e certificado. As vagas são limitadas.

Voltado para crianças e jovens de 7 a 23 anos com deficiência ou síndrome, o festival promoverá a prática esportiva por meio das modalidades de atletismo, basquete em cadeira de roda e vôlei sentado.

O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com o apoio da Prefeitura, SBAtletismo, e secretarias de Esportes (SEME) e de Educação, e conta com o patrocínio das Loterias Caixa e do Governo Federal.

Neste ano, 120 municípios brasileiros foram selecionados pelo CPB para sediar o evento, sendo Santa Bárbara d’Oeste a única cidade da região a integrar a programação.

Na primeira etapa, realizada dia 14 de junho, foram 250 vagas nas modalidades atletismo, vôlei sentado e badminton. Para esta etapa, estão disponíveis 150 vagas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente por meio do formulário online, disponível neste link.

Voluntários

Estudantes e formados em educação física podem atuar como voluntários no evento. O Comitê Paralímpico Brasileiro emitirá certificado de 40 horas. E os 50 primeiros inscritos terão direito a uma camiseta oficial do evento.

Inscrições neste link.

