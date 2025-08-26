A Novo Nordisk, empresa líder mundial em saúde, esclarece que os estoques de seus medicamentos Wegovy, Ozempic e Rybelsus, todos a base de semaglutida biológica, estão plenamente normalizados em todo o Brasil, sem previsão de desabastecimento.

Esta, portanto, não deveria ser usada como justificativa para a priorização de registros de outros medicamentos da mesma classe terapêutica pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A Novo Nordisk reitera seu compromisso com a saúde pública brasileira

investindo continuamente para garantir que nossas terapias inovadoras, seguras e eficazes cheguem a quem precisa, e segue em constantes conversas com as autoridades neste sentido.

