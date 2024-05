A pedido da Justiça, 123 Milhas cria site para clientes lesados cobrarem valores devidos

A empresa 123 Milhas, que está em recuperação judicial, criou um site, a pedido da Justiça de Minas Gerais, para reunir os dados de todos os consumidores lesados e com valores a receber, por conta dos pacotes de viagem vendidos, mas não disponibilizados.

Este site receberá todos os documentos que comprovem as compras feitas pelos consumidores, como, por exemplo, o e-mail com o pagamento aprovado, fatura do cartão, e-mail da empresa confirmando a contratação do pacote, etc.

O endereço deste novo site para os consumidores lesados enviarem sua documentação é: https://administracaojudicial.kpmg.com.br/habilitação

A Fundação Procon-SP, que em dezembro do ano passado ingressou como Amicus Curiae no Processo de Recuperação Judicial da 123 Milhas, vai apresentar pedido para que todos os dados dos consumidores que registraram reclamações à época e que já foram enviados para recuperação judicial, também sejam contemplados no referido site.

No entendimento do Procon-SP, esta medida é importante para que os consumidores que já cadastraram suas reclamações no órgão, à época, não tenham que refazer todo o procedimento, além de considerar a possibilidade de que estes possam não ser informados sobre o novo site e, desse modo, percam prazos ou sejam excluídos do processo.