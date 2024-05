Vini Jr perto de ser o melhor do mundo na Champions

O brasileiro Vini Jr ficará perto de ser eleito

o melhor jogador do mundo este ano se seu Real Madri vencer a final da Champions League este sábado na Inglaterra. Vini JR já se destacou no último título do time merengue fazendo o gol da final, mas este ano o brasileiro está mais maduro e mais perto de ser eleito o melhor da principal competição de clubes do mundo.

Veja abaixo palpites de jornalistas especializados alemães e espanhois sobre o que pode decidir a final.

O UEFA.com baseia-se nas capacidades analíticas dos repórteres especializados que se encontram em Londres para abordar os principais factores que podem decidir a final de sábado da UEFA Champions League, entre Borussia Dortmund e Real Madrid.

Saiba o que Matthias Rötters, repórter do Dortmund, e Graham Hunter, homólogo do Real Madrid, pensam que pode fazer a diferença.

Defesa do Dortmund vai continuar estável?

Nas meias-finais, o Dortmund não sofreu golos em dois jogos frente ao Paris Saint-Germain, um adversário que costuma ser temível no ataque.

Na base disso estão vários factores, como um guarda-redes fiável (Gregor Kobel), dois centrais a atravessar excelente momento de forma (Mats Hummels e Nico Schlotterbeck) e uma forma de defender agressiva que começa logo pelo ponta-de-lança (Niclas Füllkrug).

Se a sua defesa voltar a funcionar na perfeição, o Real Madrid pode ter uma tarefa complicada pela frente, basta os Merengues verem o que se passou com o rival citadino Atlético de Madrid.