A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) está participando da 3ª edição do Edital Animal SP, um dos principais programas de incentivo às organizações de proteção animal no estado de São Paulo. A entidade concorre a um prêmio de R$ 100 mil, que poderá ser investido em melhorias na estrutura do abrigo, aquisição de ração animal, insumos veterinários e fortalecimento das ações de acolhimento e bem-estar dos animais resgatados.

A votação é on-line e aberta ao público, sendo permitido um voto por CPF, e a mobilização popular será decisiva para que a instituição seja contemplada. O link para participar está disponível aqui.

Com mais de três décadas de atuação, a AAANO é reconhecida pelo trabalho contínuo em resgate, reabilitação e adoção responsável de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. A associação já acumula conquistas importantes em edições anteriores do edital.

No primeiro, executou com sucesso o projeto CED – Castração, Esterilização e Devolução, concluído em 2024, que ampliou o controle populacional e contribuiu para a saúde animal no município, castrando mais de 140 felinos semi-ferrais que vivem nas ruas. No segundo, desenvolve o projeto de Vacinação e Testagem de FIV/FeLV, atualmente em fase final de liberação, reforçando o compromisso com a prevenção de doenças e o bem-estar dos animais acolhidos.

Agora, na 3ª edição do programa, o objetivo é garantir R$ 100 mil para seguir transformando vidas, oferecendo mais conforto, estrutura e cuidados aos animais abrigados. “Cada voto representa esperança e qualidade de vida para os animais que resgatamos todos os dias. Principalmente neste momento, em que a Prefeitura está há 10 meses sem fazer o repasse do valor da emenda impositiva, este recurso pode fazer toda a diferença para a continuidade do trabalho. Portanto nosso pedido é simples: vote, compartilhe e ajude a AAANO a continuar transformando vidas”, destaca Carlos Pinotti, presidente da entidade.

Sobre a AAANO

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de três décadas no resgate, acolhimento e cuidado de cães e gatos em situação de abandono. Hoje, mantém cerca de 400 animais sob sua proteção, oferecendo alimentação, atendimento veterinário e, acima de tudo, carinho e dignidade aos abrigados.