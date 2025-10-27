Nova Odessa conclui recapeamento no Jardim Santa Rosa

Intervenção finalizada na terça-feira (21) revitalizou cerca de 1 km de vias, garantindo mais segurança, conforto e fluidez no trânsito do bairro

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, concluiu na última terça-feira (21/10) a obra de recapeamento asfáltico no bairro Jardim Santa Rosa. A intervenção revitalizou toda a Rua Ernesto Araium e um trecho da Rua XV de Novembro, entre as ruas Roberto Sprogis e Avenida Dr. Ernesto Sprogis, totalizando aproximadamente 1 quilômetro de vias recuperadas.

Com investimento de R$ 336 mil, provenientes de recursos federais do Ministério das Cidades, a obra faz parte do plano municipal de melhoria da infraestrutura urbana e mobilidade viária, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres, além de aumentar a durabilidade do pavimento.

“Essa é mais uma etapa do nosso trabalho de revitalização das vias da cidade. A conclusão do recapeamento no Jardim Santa Rosa representa mais conforto, segurança e qualidade de vida para os moradores”, destacou secretário adjunto de Obras, Fábio Henrique Souza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP