O abacate é famoso por ser ingrediente-chave de pratos salgados

como guacamole ou torradas com abacate. Tem origem no México e América Latina e é consumido mundialmente, mas foi no Brasil que a fruta começou a ser aproveitada como um alimento doce, no formato de vitamina com leite ou acompanhado de mel, açúcar e limão. Apesar do seu alto teor calórico, pode ser um grande aliado das dietas e auxilia na saciedade, na prevenção de doenças cardíacas, reduz o colesterol e até mesmo previne câncer e derrame.



Em estudos recentes do Journal American Heart Association, cientistas afirmam que o consumo semanal do abacate reduz em 21% os riscos de ataques cardíacos. E não para por aí: os benefícios do abacate também são usados para melhorar a produção de lavouras e até como cosméticos, em máscaras faciais e produtos capilares.

“O abacate é rico em vitaminas A, B e K, é fonte de minerais como potássio, manganês, ferro, cobre e zinco, contém fibras, antioxidantes e gorduras monoinsaturadas, consideradas boas para o organismo. Apesar de calórica, a fruta é pobre em gordura ruim e não contém colesterol e sódio. Quando consumida de forma moderada, traz mais sabor e enormes benefícios à saúde” explica Soraia Batista, nutricionista da Pluxee.

Confira os benefícios do abacate:

Ajuda na imunidade;

Auxilia no aumento do HDL (colesterol bom), na redução do LDL (colesterol ruim) e dos triglicerídeos, prevenindo doenças cardíacas;

Protege os olhos;

Previne doenças como câncer, derrames e insuficiência renal;

Contribui para o bom funcionamento do intestino;

Aumenta a saciedade, evitando o consumo excessivo de comidas;

É bom para a pele;

Alivia os sintomas de artrite;

Importante para os ossos.

Dicas da Nutri:

Para controlar as calorias do abacate, evite a adição de açúcar e opte por adoçantes no preparo de sobremesas.

Prefira usar o abacate em saladas, molhos, patês ou como acompanhamento de pratos salgados.

Opte por consumir até 100g da fruta por dia.

Consulte um profissional de nutrição para encontrar a melhor forma de introduzir o abacate na sua alimentação.

RECEITAS

Brownie de abacate com cacau

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá cacau em pó

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de sal

225g de polpa de abacate (você pode usar avocado, se preferir)

Como fazer

Cubra o fundo de uma assadeira retangular com papel vegetal.

Em uma batedeira, bata os ovos com os dois tipos de açúcar e o sal.

Adicione a polpa de abacate e bata mais um pouco.

Acrescente o cacau em pó e a farinha, misture com uma espátula.

Despeje a mistura na assadeira.

Leve ao forno a 135 graus por 50 a 60 minutos. Fique de olho, porque o tempo pode variar de acordo com o forno.

Depois de assado, deixe esfriar e sirva.

O brownie de abacate dura até 3 dias em um recipiente bem fechado.

Sobre a Pluxee

A Pluxee é a parceira líder mundial em benefícios e incentivos para trabalhadores, que abre um mundo de oportunidades para ajudar todos a aproveitarem mais do que realmente importa em suas vidas. Por meio de um portfólio completo de soluções inovadoras e digitais implantadas em 31 países, a companhia cria experiências significativas, envolventes e personalizadas para contribuir para o bem-estar dos indivíduos no trabalho e fora dele. Desde vale-refeição, vale-alimentação, vale cultura, vale presentes até soluções de bem-estar e mobilidade, os produtos e serviços são criados para trazer mais valor às pessoas.

A empresa contribui para amplificar o poder de compra e promover o bem-estar de mais de 36 milhões de consumidores em todo o mundo. Acompanha 500 mil clientes no desenvolvimento de relações mais significativas que melhoram o engajamento dos seus funcionários e simplifica a vida de 1,7 milhão de estabelecimentos todos os dias.

Apoiada na forte herança da Sodexo Benefícios e Incentivos, a Pluxee, com os seus 5 mil colaboradores, está empenhada em aumentar a sua influência como líder em responsabilidade social corporativa (CSR), proporcionando aos seus clientes, parceiros e consumidores os meios para fazerem escolhas mais sustentáveis e mais saudáveis todos os dias.