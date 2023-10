Um cãozinho que foi resgatado pelas ruas do bairro Zanaga está precisando de cirurgia. Acredita-se que o animal tenha sido atropelado após ter sido abandonado.

A página Adoção CCZ está fazendo uma campanha para arrecadar fundos para a cirurgia do cãozinho. O pessoal da adoção chegou a postar fotos do animal, chamado de Pudim, mas informou que “infelizmente ninguém procurou por ele”.

Pudim está bem debilitado, com diversas fraturas, provavelmente vítima de atropelamento. Ele precisará realizar cirurgia ortopédica para colocar placa dos dois lados da pelve e remover a cabeça do fêmur. “Ele está bem, com medicação pra controle de dor, tendo a assistência que precisa”, informou Jaqueline Carvalho, uma das voluntárias responsáveis. Para realizar os procedimentos necessários está sendo organizada uma vaquinha. O exame e a cirurgia, que será realizada nesta quinta-feira (5), somam R$ 1980. A página realiza toda a prestação de contas no Instagram. O Pix para quem puder contribuir é 19991419413.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP