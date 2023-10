A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recuperou, na manhã desta quinta-feira, duas retroescavadeiras que haviam sido roubadas da usina Solar, localizada no bairro Toledinho.

As máquinas foram encontradas pelos agentes no bairro Alambari e estavam estacionadas no meio do mato, numa tentativa de “esconder” os veículos. Ninguém foi preso até o momento.

LEIA TAMBÉM: Carrão roubado recuperado no Romano

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP